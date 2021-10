누리호 운명의 날…KT는 통신회선 지원·SKT는 메타버스 중계

[아시아경제 조슬기나 기자] 한국형 발사체 누리호(KSLV-II)의 성공적인 발사를 위해 통신업체들이 지원에 나섰다.

KT는 21일 예정된 누리호 발사를 지원하기 위해 전남 고흥 나로우주센터에 안정적인 통신회선을 제공하고 주요 전송시설에 대한 보안을 강화했다고 밝혔다.

누리호는 장장 12년이라는 기간을 거쳐 순수 한국 기술로만 제작된 첫 번째 한국형 발사체다. 오랜 기술 개발과 연구 끝에 일궈낸 성과가 성공적인 발사로 연결되기 위해서는 완벽한 통신서비스 제공이 중요하다는 평가가 나온다.

KT는 누리호 발사 통신망의 안정적인 운용을 전담하며 역사적인 상황이 전 세계로 원활하게 중계될 수 있도록 방송회선 구성을 지원한다. 이를 위해 KT는 단일 전송로 구간에 대한 이원화를 완료했으며 유사시 활용 가능한 무선(Microwave) 백업망을 추가로 개통했다. 현재 나로우주센터는 우주발사체 발사임무 수행을 위해 KT 통신회선을 임차해 운용하고 있다.

또한 KT는 주요 전송시설에 대한 보안도 강화했다. 발사 3일 전부터는 관련기관과 협조를 통해 통신회선에 영향을 줄 수 있는 각종 공사에 대한 중단을 요청하기도 했다. 이외에도 누리호 발사 모습을 가장 잘 볼 수 있는 우주발사 전망대와 남열해수욕장에 참관 인파가 모일 것에 대비해 무선망 호소통 대책을 마련했다.

서창석 KT 전남전북광역본부장(전무)은 "순수 우리나라의 기술력으로 만든 누리호의 발사가 ‘K-우주시대’의 신호탄으로서 앞으로 한국 우주산업 대 도약의 발판이 될 것으로 기대한다"며 "우주산업 발전을 위해 KT는 앞으로도 통신지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

SK텔레콤은 이날 누리호 발사 장면을 메타버스 아바타 전문 기업인 갤럭시코퍼레이션과 함께 자사 메타버스 플랫폼인 이프랜드에서 중계한다.

이번 행사는 이프랜드 내에 마련된 누리호 응원 특별 무대에서 열린다. ▲누리호 소개 ▲발사 1분 전 카운트다운 ▲누리호 발사 영상 시청 ▲발사 성공 축하 공연 순이다. 축하 공연은 원슈타인, 이지훈, 김성수, 더원, 신인선 등 유명 가수들이 영상으로 참여한다.

양맹석 SK텔레콤 메타버스 사업담당은 "대한민국 과학기술사의 역사적인 순간을 이프랜드에서 함께 하게 돼 영광이다"며, "우주 강국으로의 도약을 이프랜드 유저들과 함께 응원할 수 있게 돼 기쁘다"고 밝혔다.

우주 발사체는 수백명의 과학자와 기술자가 참여해 이뤄지는 거대과학(Big Science)의 진수 중 하나로 손꼽힌다. 이날 발사에서 과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국항공우주연구원(항우연)은 누리호의 3단에 1.5t 모사체 위성(더미 위성)을 탑재하고 발사를 시도한다.

발사 수행기관인 항우연은 오전 10시부터 발사통제지휘소를 통해 추진제 제어 등 임무를 수행하며 발사 명령을 대기하고 있다. 누리호 1차 발사는 오후 3~7시 사이로 잡혔으며 큰 변수가 발생하지 않는다면 오후 4시 발사가 가장 유력하다.

