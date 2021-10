서울시, 고액체납자 압류차량 28대 2차 공매…체납건수 655건

2016년식 ‘벤츠’ 1500만원, 2021년식 ‘레이’ 1200만원 등…18억 6400만원 체납

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 상습 체납자 및 대포차 근절을 위해 지난 6월 시·구 합동 단속 시에 견인한 차량 등 압류차량 28대를 공매한다고 21일 밝혔다.

서울시에 따르면 공매 자동차는 2021년식 승용차량을 비롯하여 외제차, 여가용 차량 등 다양한 차량이 포함돼 있다. 매각예정가는 2021년식 레이 차량 1200만 원, 2016년식 벤츠 차량이 1500만 원, 2008년식 SM3 차량이 50만 원 등이다. 이번 공매대상 차량 체납자는 28명으로 이들이 체납하고 있는 체납건수는 자동차세 등 655건, 체납액은 18억 6400만 원이다.

자동차 공매는 오토마트 홈페이지를 통해서 온라인 방식으로 진행하고 공매 공고기간인 19일부터 오토마트 홈페이지를 통해 일반인에게 공개되며 입찰기간은 11월 23일부터 29일까지다.

서울시와 25개 자치구는 매년 수시로 압류된 자동차를 공매 진행하고 있다. 2018년부터 2020년까지 2401대를 매각해 22억 8100만원의 체납세금을 징수했고 올해 8월말까지 총 292대를 매각해 2억 9400만 원을 징수했다.

이병욱 서울시 38세금징수과장은 "서울시는 코로나19 장기화로 인해 경제적으로 어려운 소상공인이나 자영업자 등 생계형 체납자 소유 차량은 번호판영치, 견인, 공매를 유예하고 있다"면서 "다만 세금납부 여력이 충분히 있음에도 세금 납부를 회피하고 있는 비양심 체납자에 대해서는 앞으로도 자동차 인도명령, 강제견인, 공매 등을 강력하게 실시하고 이들의 숨겨둔 재산을 끝까지 추적하고 반드시 징수해 조세 정의를 실현해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr