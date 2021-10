콘셉트카 '제네시스 X', 獨 레드닷 어워드 최우수상 수상

'마이 제네시스' 앱도 본상 수상

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드는 독일 노르트하인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 '2021 레드 닷 어워드(2021 Red Dot Award)'에서 자사의 전기자동차 콘셉트카인 제네시스 X가 디자인 콘셉트 분야 모빌리티·수송부문 최우수상을 수상했다고 21일 밝혔다.

세계 3대 디자인상 중 하나인 레드 닷 어워드는 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 등 3개 분야로 나눠 각 분야의 수상작을 발표한다. 올해 디자인 콘셉트 분야엔 49개국 총 4110개 작품이 출품됐으며 종합 평가를 거쳐 최우수상 61개 작품과 본상 259개 작품을 선정했다.

제네시스 X는 제네시스가 지난 3월 공개한 전기차 기반의 그란 투리스모(GT) 콘셉트카로 브랜드 핵심 디자인 요소인 '두 줄'을 차량 내·외장 곳곳을 비롯해 전기 충전기에도 적용, 향후 출시될 전기차 모델의 디자인 방향성을 보여준다.

제네시스 X의 전면은 방패모양의 크레스트 그릴과 휠 아치를 관통하는 두 줄 전조등의 조화를 통해 낮고 넓어보이는 이미지를 구현했으며, 이중 구조 형태의 범퍼를 적용해 강인한 인상을 부여했다. 특히 제네시스를 상징하는 두 줄 디자인이 반영된 쿼드램프는 제네시스의 앞선 디자인과 기술을 잘 보여준다는 게 회사 측 설명이다.

실내는 모든 조작계와 디스플레이가 운전자를 감싸는 형태의 콕핏이 적용된 운전자 중심 설계를 반영했으며, 한국 특유의 미적요소인 '여백의 미'를 강조했다. 이외에도 제네시스 엑스는 미사용된 차량 가죽을 재활용해 만든 신개념 소재를 안전벨트와 스티어링 휠 일부, 에어백 커버에 사용하는 등 업사이클링 소재도 활용했다.

루크 동커볼케 제네시스 부사장은 "제네시스 엑스 콘셉트에서 느껴지는 고결한 우아함은 하나의 조각과 같은 아름다움과 동적인 비율의 조화를 드러낸다"며 "제네시스가 추구하는 미래 비전을 자동차 디자인에 담아내고자 했다"고 말했다.

이상엽 제네시스 글로벌 디자인 담당 전무는 "제네시스 엑스는 두 줄이라는 제네시스만의 아이덴티티와 제네시스 디자인 철학인 궁극의 역동적인 우아함을 통해 제네시스만의 특별한 경험을 전하고자 했다"며 "이번 수상은 제네시스가 추구하는 럭셔리 디자인의 정수를 선보이고자 하는 꿈을 현실화하기 위한 디자이너와 엔지니어의 열정과 노력에서 비롯된 결과"라고 전했다.

한편 지난 8일 발표된 레드 닷 어워드 브랜드·커뮤니케이션 부문에선 스마트한 차량관리를 위한 개인화 모바일 서비스 어플리케이션인 '마이 제네시스'가 본상을 수상했다.

