"양고기, 대형마트 축산 핵심 급부상" 롯데마트, 행사 진행

이색 스테이크 관심 증가…상반기 양고기 전년 대비 매출 367.8% 신장

21일부터 양고기 전 품목 엘포인트 회원 대상 20% 할인 행사

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트가 올해 축산 매장 핵심 카테고리 중 하나로 '양고기'를 선정, 신선식품 경쟁력 강화에 나섰다.

롯데마트는 올 상반기 양고기 카테고리 매출이 전년 동기 대비 367.8% 신장했다고 21일 밝혔다. 코로나19 2년차가 되면서 집에서 간편하고 이색적인 음식을 즐기는 문화가 트렌드로 자리 잡았고, 여기에 가성비보다 SNS 인증, 자기 만족을 중시하는 소비가 확산되며 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 이색적인 축산물, 특히 양고기에 대한 수요가 늘어났다는 평가다.

롯데마트는 "이색 축산물, 이색 스테이크에 대한 수요에 발맞추기 위해 꾸준히 양고기 신상품을 출시하고 있다"며 "홈파티와 캠핑 먹거리로 적합한 냉장 규격화 상품을 운영하는 등 시장 트렌드를 선도하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 지난 추석에는 처음으로 양 프렌치드렉과 티본 스테이크로 구성된 '호주 청정 램 스테이크 세트'를 명절 선물세트로 선보이기도 했다.

롯데마트는 호주 청정 자연의 목초로 비육해 육질과 풍미가 뛰어난 양고기를 취급한다고 말했다. 생후 12개월 미만의 램(Lamb)을 엄선해 100% 항공 직송으로 공수, 신선함을 유지한다는 설명이다.

롯데마트는 이날부터 27일까지 엘포인트 회원을 대상으로 양고기 전품목 20% 할인 행사를 진행한다. 호텔과 파인다이닝 레스토랑에서 주로 사용하는 프리미엄 부위인 '호주산 양 프렌치드렉'을 할인 판매한다. '프렌치드렉'은 뛰어난 맛과 우아한 비주얼로 캠핑, 홈파티에 알맞은 이색 스테이크용 부위다. '호주산 양 숄더렉', '호주산 양 목심'도 할인해 선보인다.

롯데마트는 양고기 시장에서 우위를 점하기 위해 기존 숄더렉, 프렌치드렉 위주의 상품 라인업에 '양 삼겹'을 더해 차별화를 꾀하는 한편, DIY 트렌드에 맞춘 대용량 상품도 출시할 예정이다.

문성모 롯데마트 축산팀 MD(상품기획자)는 "코로나를 겪으며 집에서 간편하게 즐길 수 있는 이색 축종, 특히 양고기에 대한 고객 수요가 상승하고 있어 차별화된 양고기 상품을 발빠르게 준비했다"며 "향후에도 보다 신선하고 경쟁력 있는 상품을 통해 고객 수요보다 한 발자국 앞서도록 노력할 것"이라고 말했다.

