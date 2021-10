[갤럭시 언팩 파트2]“맞춤형 폴더블폰” Z플립3 비스포크 에디션… 130만9000원

삼성전자, '갤럭시 Z플립3 비스포크 에디션' 공개

2가지 프레임 색상과 5가지 전·후면 색상으로 49가지 조합 완성

'비스포크 업그레이드 케어' 서비스로 새로운 색상 교체 가능

21일부터 한국 등 7개국서 판매 시작… 130만9000원

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 10,151,638 전일가 70,600 2021.10.20 15:30 장마감 관련기사 [갤럭시 언팩 파트2]'메종키츠네' 입은 워치4·버즈2… “웨어러블에 패션·음악 더하다” 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감미래에셋증권, ELW 245개 종목 신규 상장 close 가 20일 '삼성 갤럭시 언팩 파트2(Samsung Galaxy Unpacked Part 2)' 행사를 온라인으로 개최하고 '갤럭시 Z플립3 비스포크 에디션'을 공개했다.

Z플립3 비스포크 에디션은 삼성전자가 프리미엄 가전제품에 먼저 도입해 글로벌 시장에서 큰 호응을 얻고 있는 '비스포크(Bespoke·맞춤)' 개념을 '갤럭시 Z플립3'에도 확대 적용한 것으로 소비자들의 선택의 폭을 넓히기 위해 기획됐다.

최승은 삼성전자 무선사업부 마케팅팀장(전무)은 "오늘날 고객들은 다양한 취향을 가지고 있고, 이러한 다양한 고객의 요구를 만족시킬 제품이 필요하다"며 "삼성은 고객의 선호도와 라이프 스타일에 맞는 기술을 지속 개발하고 있고, 고객이 일상적으로 사용하는 기술을 통해 자신을 표현할 수 있는 새로운 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

‘프레임 2종 × 전·후면 색상 5종’ 등 49가지 조합… 추후 색상 교체도 가능

삼성전자는 Z폴드3·Z플립3 출시 이후 색상 트렌드 조사와 고객 취향 및 니즈 변화 분석 등을 통해 수천가지 색상 옵션 테스트를 진행했고, 이를 바탕으로 가장 조화로운 색상 조합의 팔레트를 완성해 이날 언팩에서 선보였다.

이번에 제공되는 옵션은 블랙·실버 등 2가지 프레임 색상과 블루·옐로우·핑크·화이트·블랙 등 각각 5가지 전·후면 색상이다. 이를 조합하면 기존 프레임과 전·후면이 모두 블랙 색상으로 출시된 모델을 제외하고 총 49가지 조합이 나오게 된다.

고객들은 삼성전자 홈페이지 내 '비스포크 스튜디오(Bespoke Studio)'에서 프레임과 전·후면 색상을 선택해 취향에 맞는 색상의 조합을 구성하고 이를 주문할 수 있다. 비스포크 스튜디오에서는 제품 색상을 선택한 고객들이 '360도 미리보기'를 통해 이를 비교하고 체험해 볼 수 있는 것은 물론 자신이 직접 디자인한 제품 이미지를 다운로드해 소셜미디어 등에서 공유할 수도 있다.

또한 고객들의 취향 변화를 고려해 최소 비용으로 제품 전·후면의 패널 색상을 계속 교체할 수 있는 '비스포크 업그레이드 케어(Bespoke Upgrade Care) '서비스를 제공한다.

한국 등 7개국에서 21일부터 판매… 130만9000원

Z플립3 비스포크 에디션은 미국과 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주 등에서 출시될 예정이다. 국내에서는 오는 21일 오전 9시부터 삼성전자 공식 홈페이지를 통해 판매되며, 26일 오후7시 삼성전자 홈페이지에서 진행되는 라이브 커머스 방송을 통해서도 구입할 수 있다. 가격은 130만9000원이며, 비스포크 업그레이드 케어 서비스는 전·후면 패널 동시 교체 시 9만9000원이다.

삼성전자는 Z플립3 비스포크 에디션을 구매하는 모든 고객에게 모바일 기기 토탈 케어 서비스 '삼성 케어 플러스' 파손 보장형 1년권을 제공한다. 폴더블폰 파손 보장 2회, 수리비 즉시 할인, 방문 수리 3회 서비스를 받을 수 있다. 또한 Z플립3 비스포크 에디션을 구매하고 기존에 사용하던 폰을 반납하면 중고 시세에서 추가 보상해주는 '중고폰 추가 보상 프로그램', 다양한 콘텐츠 혜택도 제공한다.

Z플립3 비스포크 에디션은 삼성 딜라이트 샵, 삼성 디지털프라자 강남본점, 삼성대치본점, 홍대본점 등에서 21일부터 체험이 가능하며, 자세한 내용은 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr