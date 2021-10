[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 '스타필드 창원'이 경상남도 건축위원회 심의를 통과했다고 20일 밝혔다.

건축심의 신청내용은 의창구 중동 3만4339㎡ 대지에 지하 7층, 지상 5층, 전체면적 24만2380㎡ 규모로 판매시설, 영화관, 운동시설 등의 문화 복합공간으로 계획돼 있다.

주식회사 스타필드창원 측은 2021년 연내 건축허가를 받은 후 공사 착공할 계획이며, 2025년 1월 준공을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

허성무 시장은 "스타필드 창원이 창원특례시민의 수요를 충족시키고 20·30대 젊은 층이 살고 싶고, 머물고 싶은 도시, 고용 창출을 통한 창원시 인구 반등, 경제-V 턴, 지역 상생의 모델이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr