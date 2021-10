신안군 퍼플섬 아스타꽃 축제, 64년 만의 이상 기온으로 조기 마감

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군은 2021 퍼플섬 아스타꽃 축제를 조기 마감하기로 했다고?20일?밝혔다.

애초 지난 8일부터 31일까지 23일간 열릴 예정이었던 퍼플섬 아스타꽃 축제는 퍼플섬으로 유명한 반월, 박지도에서 개최 중이었으나, 갑작스러운 10월 한파의 영향으로 꽃이 일찍 지고 있어 축제의 조기마감을 결정했다.

이번 결정은 퍼플섬 아스타꽃 축제 기간 전국에서 찾아오는 관광객을 대상으로 방역 수칙을 적용하며 입장 인원도 제한하는 등 안심 축제로 개최됐으나 64년 만의 이상 기온으로 꽃이 일찍 낙화 됨에 따라 축제를 지속하기 어렵다는 판단에 따른 것이다.

박우량 군수는 ”축제 조기마감을 결정하면서 아름다운 보라색 꽃을 보기 위해 방문하고자 하는 관광객들께 죄송한 마음”이라며 “내년에는 더욱 철저한 준비로 성공적인 축제로 개최하겠다”고 밝혔다.

