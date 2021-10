文대통령 "강한 국방력 목표는 평화…방위산업 국가 핵심 성장동력으로"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 "강한 국방력의 목표는 평화"라며 "세계와 연대하고 협력하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 20일 오전 경기도 서울공항에서 열린 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(서울 ADEX 2021)' 기념축사를 통해 "방위산업을 국방을 뛰어넘는 국가의 핵심 성장동력으로 발전시키겠다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "지금 세계 방산시장은 인공지능, 드론, 로봇 등 4차 산업혁명 기술과 함께 크게 변화하고 있다"며 "방위산업에서도 '빠른 추격자'에서 '미래 선도자'로 나아갈 때"라고 강조했다.

방위산업 육성을 위한 정부의 지원도 거론했다. 문 대통령은 "2026년까지 방위력개선비 국내지출 비중을 80% 이상으로 확대하고, 부품 국산화 지원도 지금보다 네 배 이상 늘릴 것"이라며 "미래 전쟁의 양상을 바꿀 수 있는 초일류 '게임 체인저' 기술개발에 선제적으로 투자하겠다"고 밝혔다.

이 과정에서 글로벌 협력의 필요성도 강조했다. 문 대통령은 "최첨단 국방·항공우주 분야를 개척하기 위해서는 어느 한 국가의 기술과 시장을 넘어서는 국제 협력이 중요하다"며 "한국의 방위산업 성장 경험을 공유하며, 기술획득의 어려움을 먼저 겪어본 나라로서 단순 수출을 넘어 공동생산이나 기술이전 등 적극적인 기술협력을 약속한다"고 밝혔다.

문 대통령은 "한국은 첨단과학기술 기반의 스마트 강군을 지향하며, 세계와 함께 평화를 만들어 갈 것"이라며 "안전한 삶과 지속가능한 번영을 위해 세계와 연대하고 협력할 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 대한민국 대통령 최초로 국산 전투기에 탑승, 천안 독립기념관과 서울 현충원, 용산 전쟁기념관 상공을 날아 행사장에 도착했다. 문 대통령은 "우리 기술로 개발한 FA-50의 늠름한 위용을 직접 체감할 수 있었다"며 "FA-50은 세계로 수출되고 있으며 우리의 영공을 굳건히 지키고 있다"고 밝혔다.

