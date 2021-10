KB證, 코스피200·코스닥150 추종 선물 ETN 4종 신규 상장

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 코스피200 지수와 코스닥150 지수를 추종하는 상장지수증권(ETN) 4종을 신규 상장한다.

KB증권은 21일 KOSPI200 선물에 투자하는 'KB KOSPI200 선물 ETN', 'KB 인버스 KOSPI200 선물 ETN'과 KOSDAQ150 선물에 투자하는 'KB KOSDAQ150 선물 ETN', 'KB 인버스 KOSDAQ150 선물 ETN'을 신규 상장한다고 20일 밝혔다.

'KB KOSPI200 선물 ETN'과 'KB 인버스 KOSPI200 선물 ETN'은 KOSPI200 선물의 일간 변동률의 1배와 -1배를 각각 추종한다. 'KB KOSDAQ150 선물 ETN'과 'KB 인버스 KOSDAQ150 선물 ETN'도 마찬가지로 KOSDAQ150 선물의 일간 변동률의 1배와 -1배를 각각 추종한다.

이 ETN 4종은 선물을 기초로 하므로 매 분기 선물 만기일 이전 롤오버를 진행하게 된다. 매 3, 6, 9, 12월 선물 만기일 이전 3영업일부터 4영업일간 매일 25%씩 롤오버된다. 롤오버는 TWAP 방식으로 진행된다.

네 가지 상품 모두 총 보수는 연 0.10%다. 매일 최종지표가치(IV)에 일할 반영된다. 만기는 모두 3년으로 상장 이후 2024년 9월12일까지 거래할 수 있을 예정이다. 발행 수량은 두 상품 모두 70만주, 70억원 규모다.

상품 관련 상세 설명은 KB증권 홈페이지 내 투자설명서를 참조하거나 영업점을 통해 확인 가능하다. 김호영 KB증권 에쿼티본부장은 "앞으로도 계속해서 고객들의 투자 니즈에 맞춰 관련 상품을 출시할 계획"이라고 말했다.

