라인웍스, 2021일본 굿디자인어워드 수상…비대면 업무 최적화 서비스 디자인 인정받아?

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버클라우드는 업무용 협업 도구 '라인웍스'가 일본 '2021 굿디자인어워드'에서 ‘모바일 어플리케이션 및 소프트웨어’ 부문을 수상했다고 20일 밝혔다.

????라인웍스가 굿디자인어워드에서 수상한 것은 이번이 두 번째다. 2019년 브랜드 크리에이티브 아이덴티티(CI) 및 비주얼 아이덴티티(VI) 부문에서 수상한 데 이어 2년만이다.

라인웍스는 업무방식이 점차 이메일에서 메신저로, PC에서 휴대폰으로 변모하는 과정에 주목해 사무실이라는 한정된 공간을 벗어나 어디서든 사용자들이 직관적으로 업무를 파악하고 일과 삶의 균형을 실현할 수 있도록 발전을 거듭해왔다.

비대면 업무 환경을 지원하기 위해 라인웍스는 지난 2월 V3.0 정기 업데이트로 총 80여 개의 기능을 개선했고 이후 2차례 업데이트를 통해 서비스를 보강했다. 메시지, 이메일, 드라이브, 화상회의 등 업무에 필요한 모든 기능을 올인원 서비스 제공하고 있으며, 라인 및 외부 라인웍스 사용자와의 연동을 통해 막힘없는 업무 커뮤니케이션이 가능하도록 지원하고 있다.

굿디자인어워드 심사단은 코로나로 원격근무가 확산되자 이에 대응하기 위해 지속적인 업데이트를 실시해온 라인웍스의 노력과 발전을 높이 평가했다. 심사단은 "오프라인 위주로 이뤄졌던 기존 업무 방식이 팬데믹 이후로 온라인 업무가 오프라인 상에서 이뤄지는 비율과 동등하거나 그 이상을 차지하는 상황으로 변화하는 추세를 감안할 때, 라인웍스의 디자인 개편은 비대면 업무 환경에 대응하는 시스템 혹은 협업툴도 새로운 기대치를 충족하기 위해 재정립해야 할 필요가 있음을 시사하는 좋은 예"라고 평했다.

오원진 라인웍스 디자인 총괄 책임리더는 "심플하고 친근한 사용법은 유지하되 시대 변화 흐름에 맞게 기능을 더하고 협업 도구의 본 기능인 신속한 업무 처리 및 생산성 향상에 주력한 결과가 수상으로 이어진 것 같다"고 소감을 전했다.

