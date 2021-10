홍준표 "與, 윤석열 원한다…비리 후보끼리 붙어야 우열 없기 때문"

"도덕성 우열 없으면 결집력 강한 與 유리"

"깨끗한 후보 대 더러운 후보 프레임 짜야"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 대권 경선 후보인 홍준표 의원이 "온갖 비리에 연루된 사람으로서는 대선에서 이길 수 없다"고 주장했다. 이번 대선에서는 그 무엇보다도 '도덕성'을 부각해야 한다는 취지의 발언이다.

홍 의원은 18일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "깨끗한 후보 대 더러운 후보 운동을 시작한다"며 "이렇게 가야 이길 수 있다"고 운을 뗐다.

이어 "깨끗한 홍준표만이 비리 의혹의 중심인 이재명을 이길 수 있다는 국민과 당원들의 목소리가 커지고 있다"며 "윤석열 후보를 야당 후보로 만들어 대장동 비리 의혹에 끌어들여 물타기 대선을 하려는 이재명 후보의 책략은 누가 봐도 범죄자끼리의 대선을 획책하는 기만전술 아닌가"라고 주장했다.

그러면서 "차기 대선은 깨끗한 후보 대 더러운 후보로 프레임을 짜야 우리가 압승한다"라며 "그게 홍준표의 '클린 vs 더티' 운동"이라고 거듭 강조했다.

홍 의원은 이날 부산 울산 경남 대선 후보자 합동 토론회에 앞서 당원들과 만난 자리에서도 "송영길 더불어민주당 대표가 자기들은 윤석열을 원한다고 밝혔다"고 지적했다.

이날 오전 송 대표는 CBS '김현정의 뉴스쇼'에 출연한 자리에서 "이재명 후보는 누구라도 자신 있을 거로 생각하지만, 그중에서 윤석열 후보가 (야당 대선 후보로) 되는 것을 원한다"고 말한 바 있다.

이에 대해 홍 의원은 "윤 후보가 돼야 각종 비리 의혹이 같이 묻힌다는 게 민주당의 고도 전략"이라며 "그렇게 되면 역대 대선 사상, 여야 후보가 똑같이 범죄에 연루되고 범죄 혐의를 받는 상황이 된다"고 설명했다.

이어 "같은 비리 후보끼리 맞붙으면 도덕성 우열이 없다"며 "결국 결집력 강한 민주당 후보가 강할 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "대립 구도를 만들어 같은 비리 후보들끼리 붙으면 윤 후보도 문제가 있을 것"이라며 "장모 사건과 부인 사건, 본인 연루 사건, 이번 대장동 비리까지 이재명 측에서 물고 들어오면 국민이 선택하기 아주 혼란스러워진다"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr