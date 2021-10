온 몸에 '흰 페인트'만 칠한 채 누드 촬영… 무슨 일?

이스라엘 정부, 기후위기 알리기 위해 촬영행사 마련

[아시아경제 나예은 기자] 이스라엘 남부 사해 부근 황무지에서 흰색 페인트로 전신을 칠한 모델들이 누드 촬영을 진행하는 모습이 포착됐다.

17일(현지 시각) AFP 통신 등 외신에 따르면 이스라엘 관광부는 말라가는 사해의 모습을 전 세계에 알리고자 촬영을 진행했다. 해당 프로젝트를 진행한 미국 사진작가 스펜서 투닉은 10년 전 이곳을 방문에 모델 1천여명을 사진에 담은 후 5년 주기로 방문해 프로젝트를 진행했다.

이날 남녀 모델 약 200명은 흰 페인트로 온몸을 칠한 채 누드 사진을 촬영했다. 모델들은 투닉의 지시에 따라 선 채로 허리를 굽히거나 두 발을 모으고 양손을 힘없이 늘어뜨리는 등의 포즈를 취했다.

사해는 이스라엘과 요르단이 농업과 식수로 상류 대부분을 끌어다 사용하고, 광물 채취와 기후변화로 인해 증발이 가속화되면서 해수면이 1년에 1m씩 줄어들고 있는 상황이다. 10년 전 처음으로 투닉이 사해에 방문했을 당시 잔잔했던 수면은, 5년 뒤 재방문했을 때 바닥을 드러내고 거대한 싱크홀까지 생긴 상황이었다.

투닉은 구약성경에 나오는 '소금기둥으로 변한 롯의 아내' 이야기에서 영감을 받아 모델들을 흰 페인트로 칠하기로 결정했다고 말했다. 그러면서 "사람의 몸은 아름다움, 삶 그리고 사랑을 나타낸다"고 덧붙였다.

이스라엘 관광부는 이번 프로젝트를 위해 투닉의 항공료, 촬영 비용, 스태프 및 기타 지출을 부담했다고 설명했다.

한편 일부 이스라엘 보수 인사들은 이에 불만을 표출하며 후원을 철회할 것을 요구하기도 했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr