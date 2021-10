경남 진주 강소특구 연계 항공우주산업 발전방안 간담회 열려

강소특구 특화사업 분야 발전방안 논의, 항공우주산업 건의 사항 수렴



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자]경남진주강소특구지원센터는 경상국립대 항공우주산학협력관에서 항공우주산업 발전 방안을 논의하는 간담회를 개최했다고 18일 밝혔다.

이날 간담회에는 조여문 경상남도 제조산업과장을 비롯해 김현식 한국세라믹기술원 센터장, 옥주선 경남테크노파크 항공우주센터장, 추민수 한국항공우주산업 상생협력실장, 김광엽 하이즈항공 사장 등이 참석했다.

참석자들은 경남진주강소특구의 주요 추진상황과 사업 성과를 듣고 앞으로의 사업과 항공우주산업 발전 방안을 주제로 토론했다. 항공우주산업 활성화에 필요한 여러 방안도 모색했다.

문용호 센터장은 “제조산업에서 공정의 변화가 필요하다고 생각될 때 경남진주강소특구지원센터를 기반으로 협력할 수 있도록 특화산업 분야 컨소시엄과 주요 사업의 지원 플랫폼을 제작하고자 한다”라며 “현장에 있는 분들이 많이 동참하고 지원한다면 사업에 도움이 될 것”이라고 말했다.

이에 조여문 경상남도 제조산업과장은 “강소특구 지원에 한정하지 않고 향후 지역산업 발전을 위해 정기적 간담회 개최 및 후속 지원산업을 만들도록 노력하겠다”라고 답했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr