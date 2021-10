구미대학교, 입시 수시1차 면접 … 학과별 편의 제공 눈길

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 구미대학교는 15일 각 학과별 2022학년도 입시 수시1차 면접을 진행했다.

간호학과, 스마트경영과, 유아교육과 등 총 25개 학과 2500여 명의 면접이 진행됐으며 면접생과 학부모를 위한 다양한 편의와 즐길거리를 제공해 눈길을 끌었다.

캠퍼스를 방문한 면접생과 학부모를 위해 캠퍼스 곳곳에 휴게실을 마련, 긴장감 해소와 대기 시간을 편하고 즐겁게 보낼 수 있도록 했다. 구미대 홍보대사 ‘키우미’ 학생들은 본관 앞 광장에서 ‘플라워월 포토존’을 비롯해 ‘폴라로이드 사진촬영’, ‘와플과 달고나 간식’, ‘합격기원’ 등 다양한 즐길거리를 마련했다.

이 대학은 또, 캠퍼스를 방문한 원거리 면접생과 학부모들을 위해 경기, 충청, 전라, 경북, 경남 등 권역별 버스를 왕복으로 지원하고 식사와 음료 등의 편의는 물론 다양한 이벤트를 마련했다.

구미대가 구미시로부터 운영을 위탁받은 구미시립노인요양병원과 구미선산청소년수련원에서 건강점검과 다양한 체험 행사를 펼쳐 면접생과 학부모들에게 큰 호응을 얻었다.

최성철 구미대 입학처장은 “코로나19의 확산 예방과 위생관리에 최우선을 두고 안전하고 편안한 면접이 될 수 있도록 준비했으며 면접 후긴장과 입시의 무게감을 내려놓고 캠퍼스의 추억을 만드는 하루가 되길 바란다”고 말했다.

