한국투자신탁운용, 21일 온라인 채용설명회 개최

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자신탁운용은 올 하반기 신입사원 채용을 앞두고 오는 21일 오후 3시 온라인 채용설명회를 개최한다고 18일 밝혔다.

지난 14일부터 운용, 마케팅, 관리 등 전 분야에서 신입사원 모집을 시작한 한국투자신탁운용은 오는 28일 오후 5시까지 입사지원서를 접수한다. 이번 설명회는 지원자들에게 채용 과정과 직무 내용 등에 대한 정보를 나누기 위해 마련됐다.

설명회는 인사담당자가 직접 채용 정보와 복리후생, 채용 기준 등을 공유하는 ‘인담자 TMI’를 시작으로 각 본부 직원들에게서 직무 별 필요 역량과 입사 조언을 들을 수 있는 ‘직무꿀팁박스’, 최근 입사한 사원들이 취업 에피소드와 실제 업무 등에 대한 생생한 이야기를 풀어내는 ‘선배사원 TMI’ 등으로 진행될 예정이다.

신입사원 공개채용은 서류전형과 직무적합성검사, 1차 면접, 2차 면접 등의 절차로 이뤄진다. 지원 희망자는 한국투자금융그룹 채용홈페이지에서 온라인 입사지원서를 제출하면 된다.

한국투자신탁운용 관계자는 “인재 양성은 미래에 대한 투자라는 생각으로 매년 신입사원 채용을 해오고 있다”며 “지원자들이 채용 과정과 직무에 대한 정보를 바탕으로 효과적인 취업전략을 수립하는 데에 이번 온라인 채용설명회가 유용하게 활용되기를 기대한다”고 말했다.

