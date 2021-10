롯데케미칼, 바이오PET 환경표지 인증 획득…국내 최초

[아시아경제 김혜원 기자] 롯데케미칼의 바이오PET(Bio-PET) 소재가 친환경 원료 사용 및 온실가스 저감 등 우수성을 인정받아 국내 PET 생산기업 중 최초로 환경표지 인증(EL727)을 획득했다고 18일 밝혔다.

환경표지는 동일 용도의 다른 제품에 비해 제조·유통·소비·폐기 등 전 과정에서 자원·에너지 소비 절약 및 배출물 감소 등 '환경성' 개선이 인정되는 제품에 부여하는 환경부 공인 인증이다. 소비자를 대상으로 환경친화적인 제품을 비교 및 선택할 수 있는 정보를 제공하고, 기업의 친환경 제품 개발을 유도하는 취지로 시행하는 제도다.

환경표지를 인증을 획득한 롯데케미칼 바이오PET는 사탕수수에서 추출한 Bio-MEG(Mono-ethylene glycol)를 원료로 사용해 석유화학 원료 기반의 기존 PET 대비 이산화탄소 발생량을 28% 절감한 것이 특징이다. 기존 PET와 품질은 동일하면서도 100% 재활용과 재사용이 가능하기도 하다. 2011년 국내 최초로 롯데케미칼이 생산한 바이오PET는 전 세계에서도 태국, 대만 기업과 함께 3개 업체만이 생산하고 있다.

롯데케미칼 기초소재사업 황진구 대표는 "환경에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 국내외 바이오PET 매출도 매년 꾸준히 증가하고 있다"며 "앞으로도 바이오PET 소재 시장 확대를 적극 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

지난 5월 롯데케미칼은 SPC그룹의 포장재 생산 계열사 SPC팩과 손잡고 음료 컵과 샐러드 용기 등에 바이오PET 소재를 적용한 친환경 포장재 개발에 나섰으며, 국내외 생수·화장품·음료 용기 소재 등으로 공급처를 확대해 나가고 있다.

롯데케미칼은 2030년까지 여수공장에서 생산하는 7만t 규모의 PET를 모두 바이오PET로 전환하고, 2024년까지 울산공장에 약 1000억원을 투자해 국내 최초의 화학적 재활용 페트 생산시설을 11만t 규모로 건설하기로 했다.

