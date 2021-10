반얀트리 클럽 앤 스파 서울, '비트윈' 멤버십 혜택 개편

[아시아경제 김유리 기자] 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 호텔에서 누릴 수 있는 다양한 혜택을 담은 연간 멤버십 '비트윈(BTWIN)'의 혜택을 개편했다고 18일 밝혔다.

비트윈 멤버십은 반얀트리 서울의 레스토랑, 스파, 객실 등 다양한 시설 이용에 대한 할인과 무료 이용권을 제공하는 연간 멤버십이다.

비트윈 멤버십 종류는 오렌지, 그린, 퍼플, 골드 총 4가지로 나뉜다. 이번 리뉴얼을 통해 명동 소재 뱅커스 클럽 바이 반얀트리 16층 레스토랑 10% 할인 및 연회 행사 시 와인 증정, 반얀트리 스파에서 새롭게 출시한 헤드 스파 20% 할인을 공통 특전으로 만날 수 있다. 등급별 추가 특전으로는 뱅커스 클럽 바이 반얀트리 식사 3만원권과 헤드 스파 1인 30% 할인권, 주중 페이셜 트리트먼트 20% 할인권이 차등 지급된다.

비트윈 혜택 개편을 기념해 선착순 30명 대상 선불카드 증정 프로모션도 펼친다. 연간 멤버십 신규 가입 및 갱신 시 그린 등급에는 호텔에서 현금처럼 사용 가능한 선불카드 3만원권을, 퍼플 및 골드 등급에는 선불카드 5만원권을 1매씩 증정한다.

비트윈 가입 시 기본 특전으로는 페스타 바이 민구와 그라넘 다이닝 라운지 식음료 최대 15% 할인, 반얀트리 스파 20% 할인, 몽상클레르 호텔점 10% 할인, 연회장 식대 5% 할인 등이 있다. 멤버십 단계별로 객실 무료 1박 숙박권을 비롯해 식사 5만원 이용권, 식사 50%할인권, 스파 60분 전신 마사지 1인 이용권, 스파 이용 금액권, 케이크 무료 교환권 등이 주어진다.

비트윈 멤버십 연회비는 오렌지 50만원, 그린 90만원, 퍼플 135만원, 골드 500만원이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr