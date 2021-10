BBQ “앱으로 주문하면 김연경 친필 싸인볼”

[아시아경제 문혜원 기자]제너시스BBQ가 오는 31일까지 BBQ앱(자사앱)으로 주문한 전 고객을 대상으로 김연경, 김희진 선수의 친필 싸인볼 증정 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

프로모션은 BBQ앱을 통해 전 메뉴 주문 시 자동 응모되며 E-쿠폰 주문 시에도 동일하게 적용된다. 기간 내 주문 고객 중 추첨을 통해 김연경, 김희진 선수가 직접 싸인한 배구공 14개를 증정한다. 경품은 김연경 선수의 싸인볼 6개, 김희진 선수의 싸인볼 6개, 두 선수의 싸인이 모두 담긴 싸인볼 2개로 구성됐다. 당첨 결과는 추후 BBQ앱과 웹사이트를 통해 발표될 예정이다.

BBQ는 2020 도쿄 올림픽 여자배구 4강 신화의 주역인 김연경, 김희진 선수와 각각 8월과 지난달에 광고 모델 계약을 체결했다.

프로모션은 김연경 선수와 김희진 선수의 친필 싸인볼을 제공하는 만큼 선수들의 주요 팬층인 MZ세대 소비자들의 높은 관심을 받을 것으로 예상된다.

