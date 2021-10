에이블루, 김연경 '커블체어 그랜드' TV CF 온에어

[아시아경제 김종화 기자] 제조 기반 스타트업 에이블루가 신제품 '커블체어 그랜드'의 TV CF를 방영한다고 18일 밝혔다. '바른 언니 바른 자세'를 콘셉트로 한 이번 영상은 최근 커블체어 모델이 된 배구 황제 김연경 선수가 출연한다.

현재 공개된 프리런칭 버전에서는 김연경 선수의 평소 털털하고 유쾌한 이미지와 코믹한 연출이 만나 웃음을 자아낸다. 본편 영상은 이달 23일부터 TV와 에이블루 공식 유튜브 채널을 통해 연이어 공개된다.

커블체어 그랜드는 800만 개 이상 판매하며 얻은 커블체어의 빅데이터를 개발에 반영해 커블체어의 핵심 DNA인 지렛대 원리는 유지하면서 기능과 디자인을 강화한 제품이다. 올바른 방법으로 사용하면 착석 시 바른 자세를 유지하도록 도와준다.

에이블루 관계자는 "식빵 언니에서 바른 언니가 된 김연경 선수의 건강한 기운이 많은 분들께 전해지길 바란다"면서 "이번 TV CF를 시작으로 김연경 선수와 함께 진행할 마케팅 활동에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

에이블루는 TVC 론칭을 기념해 70% 할인 게릴라 이벤트를 진행하며, 커블체어 그랜드 구매 후 리뷰를 남기면 추첨을 통해 김연경 선수 친필 사인볼을 증정한다.

또 오프라인 매장에 비치된 김연경 등신대를 촬영해 SNS에 업로드하면 선착순으로 김연경 선수 브로마이드와 할인쿠폰을 증정하는 SNS 인증 이벤트도 진행한다. 커블체어 그랜드 및 이벤트에 관한 자세한 내용은 에이블루 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr