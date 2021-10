G마켓·옥션, 패션스퀘어 프리 윈터 세일…최대 87% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 24일까지 ‘패션스퀘어 프리 윈터 세일’을 열고, 인기 겨울 상품 및 이월 특가 상품을 최대 87% 할인가에 선보인다고 18일 밝혔다.

이번 행사에는 아디다스, 노스페이스, 휠라, 지오다노, 푸마, 에잇세컨즈 등 260여개의 인기 브랜드가 참여한다. 전 회원에게 최대 10만원까지 할인되는 20% 할인쿠폰을 매일 5장씩 제공한다. 멤버십인 스마일클럽 회원에게는 25% 할인쿠폰을 추가로 준다.

F/W 이월상품을 특가에 판매한다. 또한 매일 총 12개 아이템으로 구성된 MD 추천 트렌드 아이템 딜과 베스트 탑10 랭킹 등을 선보인다.

G마켓 관계자는 “급격히 쌀쌀해진 날씨에 겨울 의류를 찾는 고객들이 많아지고 있어 프리 윈터 세일 행사를 마련했다”며 “초특가 상품부터 브랜드별 대표 인기 상품까지 다양하게 선보이고, 풍성한 할인 혜택도 준비한 만큼 겨울 맞이 최적의 쇼핑 기회가 될 것으로 보인다”고 말했다.

