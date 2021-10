<장 마감 후 주요 공시>

◆ 고영=올해 3분기 매출 전년 동기 대비 50.7% 증가한 619억원, 영업이익 같은 기간 194.8% 늘어난 104억원 기록

◆ 바이오로그디바이스=기존 중견기업부에서 벤처기업부로 소속부 변경

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr