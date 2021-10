백신접종 완료율 65% 육박…18일부터 청소년·임산부도 접종 시작

[아시아경제 송승섭 기자]코로나19 백신 접종 완료율이 65%에 다가섰다.

17일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 백신접종을 권고 횟수만큼 끝낸 사람은 이날 0시 기준 3316만6098명으로 집계됐다. 지난해 한국인구(5134만9116명) 대비 64.6%가 접종을 완료한 셈이다. 18세 이상 인구 기준 완료율은 75.1%다.

전날 신규접종을 끝마친 사람은 35만3781명이다. 화이지가 23만7759명으로 가장 많았고 모더나(10만4911명), 아스트라제네카(1만336명) 순이었다. 아스트라제네카 신규 접종 완료자는 1만4880명으로 발표됐지만, 이중 4544명은 2차 접종을 화이자로 교차 접종한 이들이다.

누적으로 보면 화이자가 1777만5천144명으로 역시 가장 많았고, 아스트라제네카(181만7946명), 모더나(310만4287명), 얀센(146만8721명)으로 파악됐다.

전일 1차 접종을 완료한 사람은 6만3954명이다. 백신별로 모더나(5만2045명), 화이자(1만1000명), 얀센(775명), 아스트라제네카(134명)이다.

이날 0시 기준 국내 잔여 백신물량은 총 1612만9000회분이다. 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나 백신으로만 예방접종이 이뤄지고 있다. 얀센 백신은 1회로 접종이 끝나고 나머지는 2번씩 접종해야 한다.

지난 5일 접종 예약을 시작한 16~17세 청소년은 대상자 89만8514명 중 55.1%(49만4908명)이 예약한 상태다. 이들 청소년과 임산부 대상 백신접종은 18일 시작된다.

