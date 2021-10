무협, 韓-아랍 스타트업 아이디어 공모전 최종 발표회 개최

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 한국-아랍 소사이어티(KAS)와 함께 15일 코엑스 스타트업브랜치에서 '한-아랍 스타트업 아이디어 공모전'의 최종 발표회를 개최했다고 17일 밝혔다.

올해 처음 진행된 이번 공모전은 아랍 지역 진출을 희망하는 국내 스타트업 및 국내 거주 아랍지역 청년 스타트업과 예비 창업자를 대상으로 개최됐다. 스타트업 부문과 아이디어 부문에 각각 37개, 42개팀이 지원했으며 서류심사 후 선발된 10개 팀(부문별 5팀)이 이날 최종 발표회 무대에 올랐다.

이날 행사에는 구자열 무역협회장 겸 KAS 이사장, 바드르 알아와디 주한 쿠웨이트 대사 겸 주한 아랍국 외교단장을 비롯해 주한 아랍국 대사 등이 참석해 시상을 진행했다.

스타트업 부문 1등상은 '콜렉티브'가 수상했다. 아랍어로 K-뷰티 콘텐츠를 자체 생산해 현지 소비자를 대상으로 큐레이션 서비스를 제공하는 K-뷰티 이커머스를 제안한 콜렉티브는 아랍 시장에 대한 높은 이해도를 기반으로 한 비즈니스 가능성이 높은 평가를 받았다. 2등은 피엔피플래닝, 3등은 론리나잇)이 수상했다. 피엔피플래닝은 중동 8개국을 타겟으로 한 K브랜드 정품 온라인 커머스 '케이샵이나'를 선보였고, 론리나잇은 아랍 케이팝 팬덤 플랫폼 '클릭'을 제안했다.

아이디어 부문 1등상은 '카루(KALU)'팀에게 돌아갔다. 메타버스를 활용한 한국어 교육 및 한국-아랍 소셜 네트워크 어플리케이션 서비스를 제안한 카루팀은 실제 서비스를 진행한 실행력과 메타버스를 활용한 차별화된 아이디어의 경쟁력이 높은 평가를 받았다. 2등은 쓰리엔디팀, 3등은 야랍팀이 수상했다. 쓰리엔디팀은 중고차 부품을 위한 스마트 온라인 플랫폼을 선보였고, 야랍은 한국 화장품 온라인 어플리케이션 플랫폼을 제시했다.

수상팀에게는 최대 2000만원의 창업지원금과 두바이 엑스포 참가 지원, 비즈니스 성장전략 멘토링 등이 제공된다. 특히 스타트업 부문 1등 팀에게는 무역협회와 산업은행이 공동 개최하는 스타트업 종합대전 '넥스트라이즈 2022'전시 및 발표 기회가 추가로 주어진다.

이동기 무역협회 혁신성장본부장은 "이번 공모전이 아랍 시장에 특화된 스타트업 생태계 조성을 위한 주춧돌이 되기를 희망하며 앞으로 아랍 시장이 주목하는 우리 기업이 많이 탄생하기를 바란다"고 말했다.

