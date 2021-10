2% 대출금리 사라졌다…빚투·영끌족 이자부담 더 커진다

[아시아경제 송승섭 기자]주요 시중은행에서 2%대 대출금리가 자취를 감추고, 5%대 진입을 눈앞에 둔 것으로 파악됐다. 한국은행이 기준금리를 인상한데다 금융당국의 대출 총량 규제로 시중은행들이 우대금리를 깎거나 가산금리를 올린 영향이다. 정부의 가계부채 관리 기조로 빚투(빚 내서 투자)·영끌(영혼까지 끌어모아 투자)족의 이자부담이 가중될 전망이다.

17일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행이 적용하는 다음 주 주택담보대출 변동금리는 연 3.031∼4.67% 선이다. 2.62~4.19% 사이였던 8월 말과 비교하면 두 달도 지나지 않아 0.4%포인트 이상 증가했다. 9월 기준 신규 코픽스를 반영한 결과다.

주담대 혼합형(고정형) 금리는 연 3.14~4.95%로 올랐다. 8월 말에는 2.92~4.42% 수준이었다. 상한선은 0.53%포인트 뛰어 5%대 직전이다. 1년 만기 신용대출 금리는 3.18~4.43%(1등급 기준)로 8월 말(3.02~4.17%)보다 하단과 상단이 각각 0.16%포인트, 0.26%포인트 올랐다. 주요 대출상품의 금리가 일제히 오르면서 2%대 금리는 사라졌다.

급격한 금리 인상은 코픽스 금리가 견인했다. 코픽시는 국내은행이 대출자금을 조달하는 데 쓴 비용(금리)을 말한다. 코픽스에 따라 여수신 금리도 바뀐다. 코픽스는 8월 1.02%에서 9월 1.16%로 0.14%포인트로 급등했다. 0.15%포인트 올랐던 2017년 12월 이후 3년 10개월 만에 가장 큰 폭이다.

은행이 우대금리를 줄이거나 가산금리를 올린 영향도 크다. 금융당국은 1금융권 가계부채를 5~6%대로 억제할 방침이다. 시중은행으로서는 연말 대출중단 없이 증가세를 억제하려면 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이다.

대출금리는 앞으로 더 빠르게 인상될 것으로 보인다. 한국은행이 기준금리 인상을 적극 검토하고 있어서다. 다음 달 한은이 금융통화위원회(금통위)를 열고 기준금리를 0.25%포인트 올릴 거란 예상이 우세하다.

이주열 한국은행 총재도 지난 15일 열린 국정감사에서 “저희(한은)가 보는 경제 예상에 따르면 11월에 기준금리를 인상해도 큰 어려움이 없지 않을까 예상한다”고 밝혔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr