"'오징어게임' 결제, 우체국 체크카드로 하세요"

넷플릭스 등 MZ세대 선호 서비스 결제시 월 최대 2만원 캐시백 상품 신규 출시

[아시아경제 김봉수 기자] 우체국금융에서 MZ세대들이 주로 사용하는 넷플릭스, 유튜브, 온라인 배달앱, 커피전문점 등에서 사용하면 최대 월2만원의 캐시백 혜택을 주는 체크카드를 신규 출시한다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 2012년 출시해 젊은층에게 인기 끌었던 ‘우체국 영리한 체크카드'를 MZ세대의 특성에 맞춰 재구성해 ‘우체국 영리한PLUS 체크카드’라는 명칭으로 18일부터 판매한다. 환경부 인증 받은 폐플라스틱을 재활용해 친환경 카드로 제작하기도 했다.

주요 혜택은 코로나 19 등으로 달라진 생활환경과 MZ세대의 소비패턴을 고려했다. 유투브, 넷플릭스 등 디지털 스트리밍 서비스 결제 시 20%, 쿠팡, 배민 등 온라인쇼핑·배달앱 결제 시 15%, 스타벅스, 올리브영 등 커피전문점·생활잡화 결제 시 5% 캐시백을 전월 실적에 따라 월 최대 2만원까지 제공한다.

카드 출시를 기념해 18일부터 11월 30일까지 다양한 경품 이벤트도 준비했다. 신규가입 후 일정 금액 이상 이용한 고객(534명), 스마트뱅킹 등을 통해 비대면으로 발급한 고객(1206명) 및 삼성페이 등 4대 간편 결제 등록 후 2만원 이상 사용고객(500명)에게 스타일러 등 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다.

또 ESG경영의 적극 실천을 위해 앱 이용자의 걸음 수만큼 친환경 기업 및 취약계층에 기부하는 빅워크(bigwalk) 캠페인 동참도 실시한다.

전국 우체국, 우체국금융앱(스마트뱅킹, PostPay)에서 신청할 수 있다. 자세한 사항은 전국 우체국, 우체국예금 고객센터 및 우체국예금보험 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr