최재형, 홍준표 캠프 합류한다…내일 여의도서 영입 행사

[아시아경제 이준형 기자] 국민의힘 대선후보 예비경선에서 탈락한 최재형 전 감사원장이 16일 홍준표 의원 지지를 공식화했다.

최 전 원장은 이날 저녁 서울 양천구 목동 자택을 방문한 홍 의원과 40분 동안 차담을 나눴다. 이후 기자들에게 "정권 교체를 위해 더 안정적이고 여러 세대와 지역에서 신망과 지지를 얻을 수 있는 후보와 함께 해야겠다고 생각했다"면서 "홍준표 의원을 지지하겠다"고 말했다. 최 전 원장은 "2차 예비경선에서 탈락한 후 제 역할이 무엇인지 고민했다"고 덧붙였다.

홍 의원 측은 17일 오전 서울 여의도에서 최 전 원장 영입 행사를 열 계획이다. 홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최재형 전 감사원장께서 큰 결심을 해주셨다"면서 "청렴, 소신, 강직의 대명사이신 최 원장님의 JP희망캠프 합류를 국민, 당원과 함께 환영한다"고 밝혔다.

한편 홍 의원 측은 최 전 원장을 선대위원장 이상의 예우로 대하겠다는 입장이다.

