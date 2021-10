진중권, 국힘 토론에 총평 "원희룡은 MVP, 홍준표는 술 취한 할아버지"

[아시아경제 권서영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 15일 진행된 국민의힘 경선 후보들의 1대1 맞수 토론에 관해 후보자별로 평가를 남겼다.

오늘(16일) 진 전 교수는 자신의 페이스북에 "오랜만에 토론다운 토론을 봤다"라며 "원희룡-유승민 후보의 토론은 수준도 높고. 스피디해서 지루하지 않았다"라고 썼다. 이어 "비등비등하지만 원 후보가 다소 우세"였다며 "원 후보는 도지사 경험을 바탕으로 한 자기 완결적 공약을 갖고 있는 느낌인 반면, 유 후보는 지식과 스킬을 과시하려고 논쟁적 토론을 하다가 제 공약을 긍정적으로 부각할 기회를 놓친다는 느낌"이라고 평했다.

진 전 교수는 윤석열 후보와 홍준표 후보의 토론에 대해서는 "1위와 2위의 후보 토론으로는 다소 실망스럽다"라며 "정책 토론으로 가지 못한 것은 홍 후보가 네거티브로 일관한 탓"이라고 말했다. 또 "홍 후보는 (토론의) 목적 자체를 아예 지지자들 사이에서 '윤석열 리스크'를 부각하는 데에 두고 토론에 나온 듯"하다면서도 "윤 후보가 그 드립들을 번번이 받아친다"라고 말했다.

이어 진 전 교수는 '기억나는 카운터 펀치'로 윤 후보의 발언을 꼽았다. 그는 "홍 후보도 1심에서 유죄를 받지 않았느냐"라는 윤 후보의 발언을 두고 "여유도 생기고 많이 늘었다"라고 평했다.

진 전 교수는 "오늘은 MVP는 원 후보"라며 "그가 국힘 토론을 살렸다"라고 덧붙였다. 또 "이재명을 토론으로 이길 수 있겠냐"는 홍 후보에 발언에 대해서는 "그 이야기를 유 후보가 했다면 이해가 갔을 것"이라며 "앞으로는 대선 후보답게 좀 진중하고 진지했으면 (좋겠다)", "술 먹고 행인에게 시비 거는 할아버지 같다"라고 비판했다.

