먼지가 가장 없는 대도시는 어디? 7대 특·광역시 중 울산 ‘미세먼지’ 농도가 최저

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 7대 특별·광역시 가운데 미세먼지 농도가 가장 낮은 곳은 어디일까?

올해 울산의 미세먼지와 초미세먼지 농도가 측정 이래 최저를 기록했다. 평균 먼지농도도 전국 7대 시 중 가장 낮은 것으로 조사됐다.

울산은 1995년부터 미세먼지 측정을 시작했고, 2015년부터 초미세먼지를 측정해 오고 있다.

16일 울산시보건환경연구원에 따르면 지난 9월 울산의 미세먼지와 초미세먼지 농도가 공식 측정 이래 최저를 기록했다.

미세먼지와 초미세먼지 9월 농도가 각각 16㎍/㎥와 8㎍/㎥로 나타났다.

앞서 최저 농도는 미세먼지 20㎍/㎥(2020년 7월), 초미세먼지 11㎍/㎥(2019년 10월)이었다.

연구원은 이례적인 낮은 먼지 농도의 원인으로 ▲북북동 계열의 풍향으로 인한 국외 미세먼지 유입 감소, ▲기상요인(강우일수, 강수량), ▲에너지 수급 불균형에 따른 중국의 석탄 화력발전소 가동률 감소, ▲미세먼지 배출량 감소 등이 영향을 미친 것으로 분석했다.

작년 9월과 비교한 올해 9월 자료를 보면 울산의 초미세먼지 농도는 14㎍/㎥에서 8㎍/㎥로 42.9 %가 감소해 전국 17개 시·도 중 감소폭이 가장 높았고 미세먼지 농도도 25㎍/㎥에서 16㎍/㎥로 36.0 % 감소했다.

또 미세먼지 ‘좋음’(0∼30㎍/㎥) 일수는 24일에서 30일로, 초미세먼지는 ‘좋음’(0∼15㎍/㎥) 일수가 21일에서 27일로 각각 6일씩 증가했다. ‘나쁨’ 이상 발생은 없었다.

올해 1월부터 9월까지, 울산의 미세먼지 평균농도는 31㎍/㎥로 7대 특·광역시 중에 가장 낮았고 초미세먼지 역시 15㎍/㎥로 부산과 함께 가장 낮은 수준을 보였다.

연평균 농도도 미세먼지가 1995년 69㎍/㎥, 2000년 52㎍/㎥, 2010년 48㎍/㎥, 2020년 30㎍/㎥ 등으로 점차 감소 추세에 있다.

또 초미세먼지도 2015년 25㎍/㎥에서 2020년 17㎍/㎥로 점차 개선되고 있다.

2015년과 2018년 울산지역 오염물질 배출량을 비교해 보면, 미세먼지는 5910t에서 4080t으로, 초미세먼지는 2987t에서 2274t으로 감소해 미세먼지 농도가 낮아지는 추세를 뒷받침하고 있다.

연구원 관계자는 “미세먼지의 국외 유입 감소, 코로나19 발생 이후 국내·외 경제활동 감소, 기상 여건의 개선, 시 차원의 다양한 미세먼지 저감 정책 등이 복합적으로 작용해 미세먼지 농도가 전반적으로 감소추세에 있다”고 설명했다.

연구원은 울산 전역에 구축된 도시 대기측정소 18곳과 도로변 대기측정소 2곳을 통해 대기질을 측정해 연구원 누리집과 환경부 에어코리아를 통해 실시간 공개하고 있다.

또 대기 중금속측정망 5곳과 산성 우측 정말 3곳도 운영하고 있다.

먼지란 대기 중에 떠다니는 입자 물질로 입자 지름이 10 이하이면 ‘미세먼지(PM-10)’로 분류하고 2.5 이하이면 ‘초미세먼지(PM-2.5)’로 분류한다.

