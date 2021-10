얀센 백신도 부스터샷 권고‥18세 이상 모두 대상

접종 완료 후 2개월 후 접종해야

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 식품의약국(FDA)의 자문기구 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)가 15일(현지시간) 만장일치로 얀센 코로나19 백신 부스터 샷(추가접종)을 승인하라고 권고했다. 18세 이상 얀센 백신 접종자는 모두 부스터 샷 접종 대상이다.

이에 따라 화이자에 이어 모더나, 얀센까지 미국에서 승인된 모든 코로나19 백신이 FDA 자문위로부터 부스터 샷을 접종하라는 권고를 받았다.

화이자와 모더나와 비교해 예방력이 떨어지는 얀센 백신에 대한 부스터 샷은 접종 후 최소 2개월 지난 후 맞아야 한다. 이미 얀센 백신을 접종한 18세 이상 모든 성인은 부스터 샷을 맞아야 한다.

앞서 화이자·모더나의 부스터 샷의 경우 65세 이상 고령자와 18세 이상 성인 가운데 기저질환이 있거나 직업적으로 코로나19 노출이 잦은 고위험군에만 맞히도록 권고됐다.

FDA는 또 얀센 백신을 맞은 사람은 얀센 대신 화이자·모더나 백신을 맞는 '교차 접종'을 승인하는 방안을 검토할 수 있다고 밝혔다.

FDA는 이날 자문위의 권고를 바탕으로 조만간 얀센 부스터 샷의 승인 여부를 결정할 예정이다. 이후 미 질병통제예방센터(CDC)의 접종 권고가 이뤄지면 부스터 샷 접종이 시작된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr