검찰, 11시간 만에 '대장동 개발 의혹' 성남시청 압수수색 마쳐

이재명 경기지사 조사 여부에 관심 몰려

[아시아경제 공병선 기자] 대장동 개발경기 성남시 대장동 개발 로비 및 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 11시간 가까이 걸린 성남시청 압수수색을 마쳤다.

15일 서울중앙지검 전담수사팀은 이날 오전 9시부터 오후 7시40분까지 성남시청 도시주택국, 교육문화체육국, 문화도시사업단, 정보통신과 등 대장동 개발 사업 관련 부서에서 수사 자료 확보에 나섰다.

검찰은 압수수색 영장에 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 화천대유자산관리 대주주 김만배씨의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 배임과 뇌물, 곽상도 의원의 뇌물 수수와 정치자금법 위반 등 혐의를 적시했다.

성남시는 대장동 사업의 각종 인허가권을 가진 기관으로 2015년 1월 성남시 행정기획국에서 작성한 ‘대장동 개발사업 추진에 따른 법인에 대한 출자승인 검토 보고’ 문건 등이 남아 있다. 이재명 경기지사는 당시 대장동 사업 관련 타당성 용역 등 대장동 개발 과정에서 진행된 사안을 직접 결재한 것으로 알려졌다.

검찰은 성남시청에서 확보한 자료를 바탕으로 대장동 개발 사업에 관여한 공무원들을 불러 조사할 예정이다. 아울러 이재명 지사에 대한 조사 여부에도 관심이 몰리고 있다. 전날 이정수 중앙지검장은 국회 국정감사에서 이 지사에 대해 “피고발돼 있고 수사 범주에 들어있다”고 밝힌 바 있다.

