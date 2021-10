[아시아경제 공병선 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 350 등락률 +1.15% 거래량 362,807 전일가 30,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-1일바닥 지난 극장株…관객에게 '손짓'코로나19에 흔들리던 극장주, '위드 코로나'로 반전 close 는 계열사 CGI Holdings Limited에 190억원 규모의 채무보증을 결정했다고 15일 공시했다.

이는 자기자본 대비 6.6% 수준이다.

