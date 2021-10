[나도창업해볼까]대용량 가성비 커피 ‘더벤티’…“원재료 소분화 포장 시스템으로 빠르게”

[아시아경제 문혜원 기자]연평균 매장 수 증가율이 45%에 달하는 가성비 커피 브랜드가 있다. 더벤티는 2014년 3월 부산대학교 앞에서 첫 1호점을 연 뒤 1년도 안돼 100호점을 돌파했다. 이후 7년만인 올해 현재 전국 가맹점은 761개로 늘었다.

좋은 품질의 커피와 음료를 합리적인 가격으로 제공한다는 취지로 만들어진 더벤티는 국내 최초의 대용량 커피전문점 브랜드다. 브랜드명에서 직관적으로 알 수 있듯이 대부분의 커피와 음료를 대용량으로 제공하고 있다.

더벤티는 각 메뉴의 장점을 극대화 한 커피를 제공하기 위해 대용량 커피 프랜차이즈 최초로 아메리카노와 카페라떼에 들어가는 원두를 다르게 사용하고 있다. 라떼류에 들어가는 우유는 서울우유 1A등급 제품을 사용하고, 바닐라 라떼와 헤이즐넛 라떼는 파우더를 사용해 더욱 깊고 진한 풍미를 살려 경쟁력을 강화하고 있다.

최근에는 하프벤티 사이즈 메뉴를 새롭게 론칭해 사이즈에 대한 유연성을 강화하기도 했다.

더벤티 본사는 가맹점의 출점 숫자를 늘리기 위한 1회성 정책 보다는 기존 가맹점주가 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 지원하고 있다. 이를테면 매장 운영에 반드시 필요한 결제시스템(P.O.S.), 쿠폰 적립 및 고객 관리 앱, 매장 음악 송출 서비스 등의 월별 이용 요금을 일절 부과하지 않고 가맹본부가 전액 부담해 무상으로 제공하고 있다.

또 매장 운영 시스템의 개선을 위해 2년간 연구개발, 업계 최초로 ‘원재료 소분화 포장 시스템’을 도입했다. 음료 제조 시 베이스 계량 없이 1팩당 1잔씩 제조해 시간을 단축하고 메뉴 로스율을 줄여 비용을 절약하는데 효과적이다.

또한 언택트 시대에 맞춰 매장에서 근무하는 벤티프렌즈를 위한 온라인 교육 서비스 ‘슬기로운 더벤티 생활’을 지난해 론칭했다. 벤티프렌즈는 더벤티 매장에서 근무하는 파트타이머를 지칭하는 말이다. 이를 통해 벤티프렌즈는 자신에게 필요한 교육을 장소나 시간에 구애 받지 않고 수시로 학습할 수 있다. 교육 프로그램은 위생 수칙부터 메뉴 조리, 서비스 등 매장 운영에 필요한 전반적인 내용이 주제별로 담겨 있다.

더벤티는 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 메인 배달 플랫폼 업체들과 적극적인 B2B 계약을 통해 가맹점 수수료에 대한 부담을 최소한으로 줄이고 있다. 최근에는 백신접종자의 확대로 위드 코로나가 수면위로 떠오르는 시점에 맞춰 온라인 선물하기 플랫폼인 카카오 선물하기 할인 프로모션 진행을 통해 선물을 받은 고객들이 자연스럽게 매장을 찾을 수 있도록 추가 프로모션도 진행하고 있다.

갈수록 경쟁이 심화되는 커피, 음료 프랜차이즈 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 충북 증평에 1만평 크기의 ‘더벤티 로스팅&파우더 공장’을 설립 중이며, 내년 상반기에 완공될 예정이다.

박수암 더벤티 대표 “더벤티는 경쟁력을 갖춘 가맹본부가 될 수 있도록 공장 설비를 위한 과감한 시설투자와 R&D 부서 신설 및 상품 개발, 마케팅, 매장 관리 등 다양한 분야의 인재 영입을 확대하고 있다”면서 “앞으로도 가성비 커피, 음료 시장을 처음 개척했던 그 정신으로 끊임없이 노력하는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr