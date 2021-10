[아시아경제 공병선 기자] 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 41,450 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 59,202 전일가 41,400 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 한국거래소, 6일 엠씨넥스 보통주 유가증권시장 이전 상장엠씨넥스 1분기 영업이익 45억원… 전년比 77.3%↓[클릭 e종목]“엠씨넥스, 올해 전장 부문 사업 확대” close 는 한국전자재료로부터 433억원 규모의 토지 및 건물을 양수하기로 결정했다고 15일 공시했다.

이번 양수는 자율주행 관련 사업 경쟁력을 강화를 목적으로 본점 이전 및 사업 취득을 위해 이뤄졌다. 이번 양수 금액은 자산총액 대비 9.55% 수준이다.

