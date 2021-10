광주경찰청, 술자리 폭행사건 '경찰관 이탈' 내부 감찰 나섰다

해당 경찰관 "적극 말리고 귀가했다" 해명

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 동구의 한 술집에서 40대 여성이 폭행을 당하는 것을 보고도 경찰 간부가 이를 외면했다는 논란이 발생하자, 경찰이 내부 감찰에 들어갔다.

광주광역시경찰청은 15일 동부경찰서 소속 A경감에 대한 감찰 조사를 착수했다고 밝혔다.

A경감은 지난 12일 동구의 한 주점에서 술자리에 참석했다가 동석한 재력가가 일행 40대 여성을 폭행하는 사건이 발생하자, 자리를 피했다는 의혹을 받고 있다.

당시 술자리에는 건설업을 하는 재력가, 국회의원 특별보좌관 출신 사업가, A경감, 피해 여성 등 5명이 참석했다.

피해 여성은 갑작스러운 폭행에 놀라 휴대전화로 신고하려고 했으나, 다시 2차 폭행까지 당했다고 주장하고 있다.

이같은 사건이 발생했음에도 불구하고 A경감은 경찰임에도 불구하고 적절한 조치가 부족했다는 의혹을 사고 있다.

이에 대해 A경감은 "피해 여성과 안면이 없는 관계라서 함부로 몸에 손을 댈 수 없었고, (폭행 가해자를) 밖으로 밀어냈고, 거기서도 안으로 들어가려는 것을 목이랑 어깨에 피멍이 들 정도로 말렸다"며 "그 상황에서 말리지 않을 경찰관이 누가 있겠느냐. 신고가 이뤄지는 것까지 확인하고 곧 직원들이 도착할 것이라고 일행들에게 말하고 귀가했다"고 해명했다.

이어 "향후 내부감찰 조사에 성실히 임하겠다"고 덧붙였다.

광주경찰청은 A경감의 행동이 공무원으로서 품위 훼손이 있었는지, 처신이 적절했는지 등을 확인할 것으로 알려졌다.

경찰은 조만간 현장 및 상황조사를 진행할 예정이며, 이후 참고인과 A경감을 대상으로 진술 조사를 실시할 계획이다.

이 과정에서 위법 행위가 드러나면 경찰청 내 징계위원회로 넘어가게 된다.

경찰 공무원 징계는 파면·해임·강등·정직·감봉·견책 등으로 나뉜다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr