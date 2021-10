'이낙연 사랑해' 현수막에 화답…이낙연 "여러분의 뜻 이루지 못한 건 내 부족"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당의 대선 경선 결과를 수용하고 지난 14일 캠프 해단식을 치른 이낙연 전 대표가 지지자들이 달아준 국회 앞 현수막을 보고 감사 인사를 전했다.

15일 이 전 대표는 페이스북에 "국회의사당 앞에 '이낙연 사랑해'라는 현수막이 내걸렸다는 소식을 들었다"면서 "정치인으로 살아오면서 많은 현수막을 보았지만, 저렇게 예쁜 현수막에 제 얼굴이 들어가다니 부끄럽다. 저도 여러분을 사랑한다"고 화답했다.

그는 "전국 순회경선이 끝났을 때마다 저는 감사 인사를 드렸는데 이달 10일 마지막 경선에 대해서는 인사를 드리지 못했다"며 "늦게나마 감사드린다"고 전했다.

이어 "특히 저에게 62.37%의 표를 주신 3차 선거인단, 55.59%를 주신 재외동포 선거인단 여러분께 각별한 감사를 드린다"고 덧붙였다.

이 전 대표는 "여러분의 뜻을 이루지 못한 것은 제가 부족했기 때문이다. 용서를 빈다"면서 "저의 감사 인사가 늦어진 것도 송구스럽다. 양해해 주시기 바란다"고 말했다.

그러면서 이 전 대표는 지지자들이 걸어준 현수막 사진으로 페이스북 배경을 바꿔 달았다.

