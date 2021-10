경상국립대학교, 2021년 산학협력 엑스포 참가

모의 크라우드펀딩 시스템 성과, 지역혁신 성과, 시제품 제작 지원 성과 등 소개

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 산학협력 친화적 문화를 확산하고 산학협력 활동 활성화에 이바지하기 위한 ‘2021 산학협력 엑스포(EXPO)’에 참가한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 ‘세상을 바꾸는 협력, 미래를 밝히는 혁신’이라는 주제로 교육부가 주최하고 한국연구재단이 주관하는 행사로 20일부터 22일까지 수원컨벤션센터에서 오프라인 18일부터 24일까지 온라인으로 동시에 진행된다.

경상국립대 링크플러스(LINC+) 사업단은 ‘친환경 농업을 위한 유기농업 자재의 작물별 적용 확대 및 개발’이라는 주제로 성과품을 전시한다.

또한 링크플러스 사업단의 주요 프로그램, 모의 크라우드 펀딩 시스템 구축 성과, 지역 혁신 관련 성과, 시제품 제작 지원 대표성과 등도 소개한다.

강상수 단장은 “2021 산학협력 엑스포에서 경상국립대 링크 플러스사업의 우수성과는 소개하기 위해 열심히 노력했다”며 “ 관계 기관, 지역사회, 기업, 그리고 학생과 교직원들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

