광양시 어린이급식관리지원센터, ‘아침밥 먹기 캠페인’ 펼쳐

올바른 식습관 형성, 건강한 성장 돕는 아침밥 먹기 중요성 홍보

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시 어린이급식관리지원센터는 지난 14일 ‘영양의 날’을 맞아 광양 용강초·중학교 인근에서 등교하는 학생들을 대상으로 ‘아침밥 먹기 캠페인’을 전개했다고 밝혔다.

‘아침밥을 먹어요’를 주제로 실시한 이번 캠페인은 바쁜 일상과 잘못된 식습관으로 아침 식사 결식률이 높은 아동·청소년에게 올바른 식습관 형성과 건강한 성장을 돕는 아침밥 먹기의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

이날은 아침밥 대용식으로 준비한 우유와 미숫가루, 홍보용 물병, 리플릿 등이 담긴 꾸러미를 등교 중인 학생 300여 명에게 나눠주며 성장기 영양 균형과 면역력 증진, 학습 능률을 높이는 아침밥을 꼭 챙겨 먹도록 당부했다.

아울러, 광양쌀 소비 촉진을 위한 홍보를 함께 진행해 지역 경제 활성화에 동참하고 쌀 중심의 건강한 식생활을 유도했다.

이송미 센터장은 “어릴 때 형성된 식습관은 쉽게 바뀌지 않아 평생 건강을 좌우할 수 있는 만큼, 자라나는 아동·청소년들이 규칙적인 아침 식사로 올바른 식습관을 정립하길 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 시민 건강 증진을 위한 식생활 개선 캠페인을 지속적으로 펼치겠다”고 덧붙였다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr