오로라월드, 경기도 용인에 ‘토이플러스’ 죽전점 오픈

글로벌 캐릭터 콘텐츠 기업 오로라월드가 15일 용인 죽전 패션 아울렛에 토이플러스 죽전점을 오픈한다고 밝혔다.

장난감 유통 전문 매장인 토이플러스 죽전점은 용인 죽전 패션 아울렛에 위치하고 있으며, 200평 규모로 1~2층 단독 건물로 구성돼 있다. 편리한 주차공간과 고객전용 엘리베이터 및 휴게공간이 갖춰져 있으며 공기청정기를 설치하는 등 고객들의 편의를 최우선으로 고려했다.

오로라월드 관계자는 "토이플러스 죽전점 매장은 용인시 수지구 고객뿐 아니라 장난감 전문점이 없었던 분당 지역의 아이들과 부모님께 색다른 즐거움과 행복을 제공하는 공간이 될 것"이라고 밝혔다.

본격적인 완구 시즌을 맞아 '신비아파트 고스트볼' 완구 21종을 비롯해 '쥬라기캅스 시즌3' 로봇 완구 최근 새로 선보이고 있는 오로라월드는 지역별로 토이플러스 매장을 지속적으로 확대해 나갈 것 예정이다.

한편 토이플러스 죽전점은 오픈 행사로 오는 17일까지 3일간 전 품목 5% 추가 할인과 구매금액별 다양하고 풍성한 사은품을 제공할 계획이다.

