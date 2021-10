“갑자기 돌아가셔서, 땅이 어딘지” … 경북 구미시, 조상 땅 찾기 서비스 효과 ‘톡톡’

땅 찾기 서비스 제공으로 시민 재산권 보장

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 구미시의 ‘조상 땅 찾기’ 서비스가 효과를 톡톡히 보고 있다.

구미시는 조상 땅 찾기를 통해 지난해 5만1116명이 신청해 8436명에게 9만5058필지(5887만7913㎡)를 찾아줬다고 15일 밝혔다.

올해 상반기에도 3만830명이 신청해 4826명에게 1만2361필지(704만49㎡)를 찾아줬다.

‘조상 땅 찾기’는 땅주인이 불의의 사고 등으로 갑작스럽게 사망해 신청인(상속인)이 토지소유 현황을 잘 알지 못할 때에 상속인에게 해당 토지 소재지를 알려주는 제도이다. 시민의 재산권 행사에 도움주기 위해 시행되고 있다.

‘조상땅 찾기’는 상속자라면 누구나 신청할 수 있다. 상속인 신분증, 제적등본(2008년 이전 사망자인 경우), 기본증명서 및 가족관계 증명서(2008년 이후 사망자인 경우) 등 서류를 준비해 구미시 토지정보과로 신청하면 된다.

백창운 토지정보과장은 “사망자의 토지가 있는데도 토지 소재를 알지 못해 어려움을 겪는 상속인을 위해 서비스하고 있다”며 “주민의 재산권 행사에 불편함이 없도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr