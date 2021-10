[아시아경제 황윤주 기자]

[승진

◇㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 33,650 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 158,267 전일가 33,550 2021.10.15 10:45 장중(20분지연) 관련기사 한화-원익, 암모니아 기반 수소사업 손잡았다대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도 close 글로벌부문(2명)

▲전무 윤정률

▲상무 유승훈

◇㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 33,650 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 158,267 전일가 33,550 2021.10.15 10:45 장중(20분지연) 관련기사 한화-원익, 암모니아 기반 수소사업 손잡았다대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도 close 방산부문(8명)

▲부사장 김창선

▲전무 최병오

▲상무 가재웅

▲상무 강세호

▲상무 윤종완

▲상무 장기영

▲상무 조준용

▲상무 채경민

◇㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 33,650 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 158,267 전일가 33,550 2021.10.15 10:45 장중(20분지연) 관련기사 한화-원익, 암모니아 기반 수소사업 손잡았다대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도 close 기계부문(2명)

▲상무 양동운

▲상무 최재욱

◇㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 33,650 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 158,267 전일가 33,550 2021.10.15 10:45 장중(20분지연) 관련기사 한화-원익, 암모니아 기반 수소사업 손잡았다대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도 close 지원부문(2명)

▲전무 박지철

▲상무 장연성

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr