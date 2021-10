배스킨라빈스, ‘오늘의집’ 협업 캠핑 굿즈 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스는 ‘오늘의집’과 협업해 가을 캠핑을 즐기는 밀레니얼 세대를 위한 굿즈 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.

이번에 선보이는 캠핑 굿즈는 ‘롤 테이블’과 ‘티타늄 머그’ 총 2종이다. 롤 테이블은 간편하게 접었다가 펼칠 수 있는 휴대용 테이블로 한 손으로 들 수 있을 만큼 작고 가볍다. 티타늄 머그는 캠핑에 빼놓을 수 없는 필수 아이템으로 티타늄 소재의 본체에 나무 소재의 뚜껑을 더해 보온성을 높였다. 캠핑 굿즈는 별도의 파우치를 함께 제공한다.

배스킨라빈스 오늘의집 캠핑 굿즈 프로모션은 이날부터 시작된다. 쿼터(1만5500원) 사이즈 이상 구매 시 2종의 상품 중 1가지를 선택할 수 있으며, 롤 테이블은 5900원, 티타늄 머그는 7900원에 구입할 수 있다.

한편 오는 20일까지 오늘의집 앱에서 행운의 룰렛 이벤트에 참여하면 배스킨라빈스 쿠폰 5종이 포함된 혜택을 랜덤으로 받아볼 수 있다. 배스킨라빈스 매장에서는 굿즈 구매 고객 대상으로 오늘의집에서 구매 시 사용 가능한 10% 혜택 쿠폰을 영수증 하단에 제공하며, 해피앱에서는 쿠폰 소진 시까지 증정된다.

