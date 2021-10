선진, 2021 하반기 분야별 공개채용

[아시아경제 이승진 기자] 축산식품 전문기업 선진은 이달 27일까지 올해 하반기 신입·경력사원 공개채용을 진행한다.

이번 공개채용 분야는 ▲사료영업 ▲양돈 계열화 영업 ▲식육영업 ▲식품영업 ▲축우ICT 제품영업 ▲기술영업 ▲양돈 생산관리 ▲식품 생산관리 ▲품질 위생안전 ▲품질기획 ▲식품 마케팅 ▲경영관리 ▲회계·채권 ▲회계 ▲조직 성과관리 ▲제조혁신기획 ▲수의 ▲식품R&D ▲종돈육종관리 ▲양돈 연구담당 ▲생리 연구담당 ▲양계 연구담당 ▲양돈 컨설팅 ▲환경 컨설팅 ▲양돈설비 ▲소스 개발 ▲상온제품 개발 ▲해외 시스템 운영 ▲SAP 운영 및 개발 ▲SW개발 ▲시스템 기획 및 소프트웨어 개발이다.

선진은 다양한 연구개발(R&D) 관련 분야를 비롯하여 베트남 사업장 등 글로벌 사업장에서 활약할 인재를 영입할 계획이다. 지난해 10월 ‘비전 2025’ 선포식을 통해 매출 30억 달러 규모의 종합식품기업 도약을 발표했다.

지원 자격은 4년제 대학 졸업자 및 2022년 2월 졸업 예정자다. 지원은 27일까지 선진 홈페이지 내 채용사이트에서 접수한다. 채용 과정은 서류전형, 온라인 인·적성검사, 1차 실무진 면접, 2차 임원면접, 건강검진 절차를 거친다. 최종 합격자는 내년 2022년 1월 1일 정식으로 입사할 예정이다.

문웅기 선진 경영지원실 이사는 “코로나 19 이후 국내 기업들의 채용이 줄어들고 있는 가운데, 선진은 인재가 미래를 위한 투자라 판단하고 다양한 분야의 채용을 진행하기로 하였다”며 “축산과 식품산업에 관심과 새로운 시각을 지닌 인재를 기다리고 있으니 많은 지원 바란다”고 전했다.

