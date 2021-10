엑스골프 "전국 맛집 골먹식당 오픈~"

국내 최대 골프 부킹서비스 엑스골프(XGOLF)가 ‘골먹식당 기획전’을 선보인다.

라운드 후 맛집 탐방까지 즐길 수 있는 이벤트다. 지역별 인기 골프장과 골퍼들이 직접 작성한 이용 후기 중에서 가장 언급이 많았던 음식점을 소개한다. 우선 경기도 안산의 아일랜드골프장이다. 최근 한국여자프로골프(KLPGA)투어 엘크루-TV조선 프로셀러브리티가 펼쳐진 곳이다. 국내에서 유일하게 전 홀에서 바다가 보이는 것으로 유명하다. 해송 피톤치드와 갯벌 오존의 힐링 코스다.

안산의 맛집으로 유명한 ‘시골순대’가 인기다. "따뜻한 국밥으로 마무리하는 것을 추천한다"고 설명했다. 강원도 횡성의 웰리힐리골프장은 해발 600m 고원에 서로 다른 분위기와 지형적인 특성을 가진 2개의 18개 홀이 인상적이다. 골프장 인근에 있는 ‘언덕위에 장독대’가 발길을 이끈다. 가정집의 친근함과 묵은지 닭볶음탕이 강점이다. 자세한 내용은 홈페이지나 앱 이벤트 페이지에 있다.