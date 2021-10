중진공, 라이브커머스 활용 온라인수출 교육 실시

라이브커머스 준비·방송 판매방법 온라인 교육

20일까지 고비즈코리아 홈페이지에서 참여기업 모집

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 '라이브커머스 준비 및 방송 판매방법'을 주제로 효과적인 해외 온라인 수출시장 진출을 위한 교육을 실시한다고 15일 밝혔다.

중진공은 코로나19 이후 인터넷과 스마트폰 등을 활용한 비대면 소비가 늘어나는 상황에서 국내 중소벤처기업의 해외 수출시장 진출을 돕기 위해 모바일에 특화된 라이브커머스 교육을 준비했다. 교육 과정은 라이브커머스 관련 ▲국내외 트렌드 ▲기획·마케팅 및 방송 운영 ▲주요 플랫폼 성공사례 등 기업 현장에서 바로 적용이 가능한 실무 중심으로 구성돼 있다.

오는 21일 실시되는 교육은 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행한다. 온라인 수출애로해소센터 무역 전문가의 사후관리와 참석자 대상 교육 후기 작성 이벤트도 진행할 예정이다. 참여 신청은 20일까지 고비즈코리아 홈페이지에서 할 수 있고, 문의는 온라인수출애로센터로 하면 된다.

조우주 온라인수출처 처장은 "라이브커머스를 비롯한 전자상거래 수출역량강화 교육을 통해 우리 중소기업들이 글로벌 시장의 최신 트렌드인 비대면 마케팅으로 해외시장 개척에 한 발 더 나아가길 기대한다"면서 "고비즈코리아에서는 글로벌 전자상거래시장 동향분석 및 온라인수출 이러닝 콘텐츠 등도 제공하고 있으니 많은 활용을 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr