‘거제형 조선업 고용유지모델’ 우수 일자리 대통령 표창

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 거제시는 제4회 전국 일자리위원회에서 '거제형 조선업 고용유지모델'이 우수 일자리 사례로 선정됐다고 14일 밝혔다.

거제형 조선업 고용유지모델은 일감 부족으로 고용 유지가 어려운 노동자들이 유급휴가 훈련 등으로 숙련기술을 향상하고 고용을 유지하는 새로운 일자리 모델이다. 지방정부, 공공기관, 민간 등에서 제출한 총 80개의 일자리 사례 중 우수사례로 선정되면서 거제시는 일자리 창출 우수기관으로 대통령 표창을 받게 됐다.

지난 1월부터 본격적으로 시행돼 현재까지 188개 업체 5900여명 노동자가 지역특화형 직업훈련, 고용유지장려금 지원사업 등에 참여했다.

변광용 시장은 “상생과 지역균형 일자리 전파에 앞장서는 일자리위원회에서 거제형 조선업 고용유지모델이 우수사례로 선정되어 기쁘게 생각한다”며 “조선산업이 위기의 강을 건너 새롭게 도약할 때까지 거제형 조선업 고용유지모델이 든든한 버팀목이 될 것”이라고 말했다.

