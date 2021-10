◆중소벤처기업부

◇국장급 승진

▲소상공인코로나19회복지원단장 이은청

◇과장급 전보

▲소상공인정책과장 배석희

◇과장직위 승진

▲소상공인경영지원과장 이장훈

