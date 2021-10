오후 6시까지 전국서 1317명 확진…어제보다 47명↓

[아시아경제 조성필 기자] 14일 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1317명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 1364명보다 47명 적다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1067명(81.0%), 비수도권이 250명(19.0%)이다. 시도별로는 서울 573명, 경기 409명, 인천 85명, 충북 43명, 대구 37명, 경북 34명, 부산 31명, 충남 29명, 강원 20명, 전남 13명, 경남 12명, 제주 10명, 전북 8명, 대전 6명, 광주 4명, 울산 3명 등이다. 전국 17개 시도 중 세종을 제외한 모든 곳에서 확진자가 나왔다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 14일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 1800∼1900명대를 기록할 것으로 보인다. 전날에는 오후 6시 이후 576명 늘어 최종 1940명으로 마감됐다.

지난 7월 초 시작된 국내 4차 대유행은 석 달 넘게 이어지고 있다. 하루 확진자는 지난 7월 7일(1211명)부터 100일 연속으로 네 자릿수를 기록했다. 지난 8일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자만 보면 일별로 2175명→1953명→1594명→1297명→1347명→1584명→1940명을 기록했다. 2000명대 확진자가 한 차례 나온 이후 1000명대를 유지했다.

주요 감염 사례를 보면 병원, 학교 등에서 집단감염이 지속해서 발생하고 있다. 경기 파주시에서는 지난주부터 확진자가 발생하고 있는 문산읍 한 병원에서 직원 등 12명이 추가로 코로나19 양성 판정을 받으면서 집단감염 규모가 20명으로 늘었다. 경기 남양주시 요양병원에서도 2명의 확진자가 추가로 확인되면서 이 병원 내 확진자는 총 54명으로 증가했다. 전남 구례에서는 학생 간 집단감염으로 중학생 3명, 초등학생 4명과 가족 1명이 감염됐는데, 이 중 일부는 증상이 있는 상태로 등교한 것으로 조사됐다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr