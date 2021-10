[아시아경제 조성필 기자] 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 55,200 전일대비 400 등락률 -0.72% 거래량 459,329 전일가 55,600 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 '메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들[굿모닝 증시]대외 악재에 맥 못 추는 국내 증시…"단기간 회복 어려워"[클릭 e종목] “제이콘텐트리, 방송 부문 호황기에 진입” close 는 자회사인 제이티비씨스튜디오가 콘텐트 유통 및 플랫폼 서비스 업체 티빙의 주식 12만주를 약 531억원에 추가 취득한다고 14일 공시했다. 제이티비씨스튜디오의 티빙 지분율은 17.6%로 높아진다. 주식 취득 예정일은 15일이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr