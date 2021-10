대학도 '위드 코로나' 준비에 한참 … 창원대, 재학생 일상 회복 지원 프로그램 마련

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교가 '위드 코로나' 흐름에 맞춰 대학생의 일상 회복을 지원하고, 응원하는 다양한 프로그램들을 준비했다.

14일 창원대에 따르면 인재개발원 주관으로 11월 중으로 학생들의 취업 스트레스를 해소하는 취업캠프 '스트릿 취업 파이터', 재학생들이 팀으로 슬기로운 진로 탐색을 주제로 한 여행을 가는 '진로 캠프', 그간 열리지 못했던 개강총회, MT, 체육대회를 겸한 '펀 선배 펀 후배 With Campus' 등을 진행한다.

또한 창원대 '드림캐치' 온라인 시스템을 통한 대학생들의 심리, 진로, 취업, 생활 등을 전문가와 1대 1로 상담하는 학생상담도 실시한다.

참여 대상은 창원대 모든 재학생이나, 오프라인 행사는 코로나19 예방을 위해 백신 접종 완료자 또는 PCR 검사 음성 진단서를 지참해야 참여할 수 있다.

인재개발원 안철진 원장은 "그동안 불가피하게 제한됐던 학생들의 수요를 최대한 반영해 캠퍼스 내 일상 회복이 안정적으로 정착될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠다"며 "학생들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

