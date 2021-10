전북도, 열린관광지 공모사업에 전국 최다 선정

전주·남원·진안·부안 등 4개 시·군, 9개 권역 선정…총 47억 투입해 무장애 관광지 조성

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관한 2022년도 열린관광지 공모사업에 전국에서 가장 많은 9개소가 선정돼 국비 22억5000만원을 확보했다고 14일 밝혔다.

선정된 곳은 전주시와 남원시, 진안군, 부안군 등 4개 지자체, 9개 관광지점으로, 이는 선정된 전국 8개 지자체, 20개 관광지점 중 45%에 해당한다.

지자체별로 보면 전주시의 경우 전주동물원과 전주남부시장, 덕진공원 등 3개 지점에 15억원(국비 7억5000만원, 시비 7억5000만원)을, 남원시는 광한루와 남원항공우주천문대 등 2개 지점에 10억원(국비 5억원, 시비 5억원)을 투자할 예정이다.

또한 진안군은 마이산 도립공원 남·북부 2개 지점에 10억원(국비 5억원, 군비 5억원), 부안군은 변산과 모항해수욕장에 10억원(국비 5억원, 군비 5억원)을 투자한다.

특히 이들 4개 시·군은 시각장애인 안내판 설치, 무장애 진입로 등을 설치해 장애인과 영·유아 동반가족 등 모든 관광객이 이동의 불편과 관광 활동의 제약 없이 이용할 수 있는 장애물 없는(무장애) 관광지로 거듭날 계획이다.

문체부는 올해부터 관광지 개·보수에 드는 시간과 지자체가 지방비를 확보하는 시간을 충분히 확보해 기간 내 사업을 잘 추진할 수 있도록 내년 사업 대상지를 미리 선정했다.

앞으로 전북도와 각 시군은 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 거쳐 세부 개선 계획을 확정한 후, 내년부터 선정된 관광지에 대한 열린 관광지 조성 사업을 본격 추진할 예정이다.

한편, ‘열린 관광지 조성 사업’은 장애인, 고령자, 영·유아 동반가족 등 이동 취약계층이 편리하고 안전하게 여행할 수 있도록 기존 관광지를 개·보수해 모두가 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 개발하는 사업이다.

